L’esplosiva voce di Amirah in nome della solidarietà oncologica

L’evento “Stelle dal Mondo” si è svolto recentemente, coinvolgendo molte persone in un’atmosfera di solidarietà verso le persone affette da malattie oncologiche. Durante la serata, l’attenzione si è concentrata sulla voce di una partecipante che ha espresso con forza il suo sostegno. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema della lotta contro il cancro.

“Stelle dal Mondo” non è stato semplicemente uno spettacolo: è stato un atto di forza collettiva, un’esplosione di emozioni. Ideato e diretto da Maria Santovito, che è riuscita a trasformare il palco in un simbolo vivo di rinascita, dignità e solidarietà. Oltre 150 protagonisti si sono riuniti per una causa che va oltre la scena: sostenere l’Associazione T-Clar Esteticamente Benessere, guidata da Simonetta Marchetti, al fianco delle donne che affrontano il problema oncologico. Tra arte e impegno, ha presenziato anche la voce della cantautrice italo ivoriana Amy Diaby, in arte Aamirah di Bergamo. La voce di Aamirah non si limita a farsi sentire: irrompe, travolge, resta.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Ricerca oncologica: il Filo della Solidarietà colora Castellabate per la Fondazione AIRCDal primo al 3 maggio 2026, le vie di Santa Maria di Castellabate tornano a colorarsi con Il Filo della Solidarietà, l’iniziativa benefica promossa... Grosseto si tinge di verde: fiori e solidarietà per la lotta oncologicaIl cuore di Grosseto si prepara a trasformarsi in un’area verde per celebrare la solidarietà durante l’11 e il 12 aprile, in occasione della...