Ricerca oncologica | il Filo della Solidarietà colora Castellabate per la Fondazione AIRC

Dal 1° al 3 maggio 2026, le strade di Santa Maria di Castellabate saranno decorate con il Filo della Solidarietà, un evento promosso dall’Associazione Socio-culturale Raffaele Tortora. L’iniziativa combina l’arte dell’uncinetto con una raccolta fondi destinata alla ricerca oncologica della Fondazione AIRC. Durante le giornate, le vie si riempiranno di lavori realizzati a mano, attirando l’attenzione sulla causa benefica.

Dal primo al 3 maggio 2026, le vie di Santa Maria di Castellabate tornano a colorarsi con Il Filo della Solidarietà, l’iniziativa benefica promossa dall’Associazione Socio-culturale Raffaele Tortora che unisce l’arte tradizionale dell’uncinetto al sostegno della ricerca oncologica di Fondazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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