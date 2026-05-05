L’epidemia invisibile | il fenomeno del taccheggio nel retail Rubati 5,4 miliardi in merce

Negli ultimi anni, il fenomeno del taccheggio nel settore retail italiano ha raggiunto numeri significativi, con circa 5,4 miliardi di euro di merce sottratta. Questa perdita riguarda negozi di diverse dimensioni e tipologie, creando un impatto che si estende oltre l’aspetto finanziario. Le autorità e gli esercenti si trovano a dover affrontare questioni legali e di sicurezza legate a questa problematica che, seppur poco visibile, rappresenta una vera e propria emergenza.

Roma, 5 maggio 2026 – Il settore del retail in Italia si trova oggi ad affrontare una sfida che non è solo economica, ma sociale e normativa. Secondo i dati emersi dalla recente ricerca “Più sicurezza per territori, imprese e città” di Confcommercio, il panorama è allarmante: nel 2024 il taccheggio ha causato perdite per 5,4 miliardi di euro. A questa cifra, già esorbitante, si aggiungono altri 7,1 miliardi investiti dalle imprese in assicurazioni, spese difensive e costi derivanti da ferimenti. Non si tratta di semplici “ammanchi” di magazzino, ma di un’emorragia costante che mette a rischio la sopravvivenza stessa delle imprese: il 31,3% degli imprenditori dichiara di temere quotidianamente che la propria attività subisca furti o atti vandalici.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’epidemia invisibile: il fenomeno del taccheggio nel retail. Rubati 5,4 miliardi in merce Notizie correlate BTP Valore 2032: 16,22 miliardi, il retail guidaIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noti i dati definitivi relativi alla sesta emissione del BTP Valore con scadenza nel marzo 2032,... L’impero invisibile del cloud post-mortem: i profili rubati, i Bitcoin perduti e i servizi di ‘Ai-resurrection’Roma 28 aprile 2026 – Il passaggio generazionale della ricchezza sta affrontando la più grande trasformazione dalla nascita del diritto successorio:...