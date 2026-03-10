BTP Valore 2032 | 16,22 miliardi il retail guida

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato i dati finali della sesta emissione del BTP Valore con scadenza nel marzo 2032. La richiesta totale ha raggiunto i 16,22 miliardi di euro, con il settore retail che ha contribuito in modo significativo alla domanda complessiva. La giornata di collocamento si è conclusa con questo risultato, evidenziando l’interesse degli investitori.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noti i dati definitivi relativi alla sesta emissione del BTP Valore con scadenza nel marzo 2032, registrando una domanda complessiva pari a 16,22 miliardi di euro. Questo risultato emerge da un processo che ha coinvolto oltre mezzo milione di investitori, con un valore medio per contratto attestatosi sui 31.065 euro. L'operazione si è conclusa con successo, confermando l'interesse del pubblico verso titoli di stato a lungo termine. L'apertura alle quotazioni sul Mercato Obbligazionario dei Titoli (MOT) è fissata per martedì 10 marzo 2026, data in cui il titolo diventerà negoziabile per tutti gli operatori.