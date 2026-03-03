Durante una recente trasmissione, Antonio Cassano ha dichiarato che Thuram potrebbe essere sacrificato dall’Inter per fare spazio a lui, mentre Calhanlu potrebbe lasciare la squadra. Il dibattito sui piani di mercato dell’Inter per la prossima stagione è diventato molto acceso, con diverse opinioni che si susseguono sui possibili movimenti nel reparto offensivo. La situazione è al centro dell’attenzione dei tifosi e degli esperti di calcio.

Il dibattito sul futuro dell'Inter in chiave mercato estivo è acceso, alimentato dalle osservazioni di Antonio Cassano durante Viva el Futbol. L'ex attaccante indica direzioni precise per permettere alla squadra di compiere un ulteriore salto di qualità, puntando su un modulo evoluto, su esterni di livello internazionale e su una gestione oculata dei contratti. Le sue parole hanno acceso la discussione tra i tifosi, concentrata sui reparti che necessiterebbero rinforzi concreti e sui profili utili a creare opportunità di crescita, senza interferire con l'equilibrio della rosa. Nella lettura proposta, l'inter potrebbe cambiare modulo in estate per ampliare le soluzioni offensive e aumentare la competitività anche a livello internazionale.

© Mondosport24.com - Cassano: «Thuram sarà sacrificato per me, poi Calhanoglu se ne andrà»

