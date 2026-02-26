L’accordo nel centrodestra sulla legge elettorale | premio di maggioranza e nome del premier sul programma

È stata raggiunta nella notte l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale. Il testo, che secondo l’agenzia Ansa già qualcuno ha iniziato a ribattezzare Stabilicum perché il suo obiettivo sarebbe la stabilità, è ora oggetto delle ultime limature tecniche. Oltre che di un ultimo passaggio con i leader. Poi il deposito forse già oggi. L’impianto generale è quello noto: superamento dei collegi uninominali del Rosatellum in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza (70 seggi alla Camera, 35 al Senato) alla coalizione che supera il 40%, ballottaggio tra il 35% e il 40%. E poi nome del candidato premier sul programma (e non sulla scheda). 🔗 Leggi su Open.online

