Portici | Farroni avvia la campagna elettorale Fico sostiene la sua candidatura per il M5S

Fernando Farroni ha ufficialmente avviato la sua campagna elettorale per la carica di sindaco di Portici. La sua candidatura viene supportata da Fico, che ha espresso pubblicamente il suo sostegno al suo progetto politico all’interno del Movimento 5 Stelle. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime ore, con la partecipazione di diversi rappresentanti del partito e cittadini della città.

"> Fernando Farroni Lancia la Sua Candidatura a Sindaco di Portici. Portici – Questa mattina, nella storica Villa Fernandes, Fernando Farroni ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco, dando il via alla competizione per le prossime elezioni comunali. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti politici e giornalisti, segnando un momento cruciale nella scena politica locale. La candidatura di Farroni si inserisce in un percorso politico e civico avviato con il progetto “Portici 2036 – Costruiamo insieme il futuro”. Questo laboratorio delle idee ha coinvolto associazioni, movimenti e cittadini in un intenso confronto sulle prospettive di sviluppo della città. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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