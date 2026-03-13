La pulizia la diffida e Frontini che sfiducia il suo dirigente | cosa è successo con Viterbo clean up

Sabato scorso, l'associazione di volontari viterbesi Viterbo clean up ha effettuato un intervento di pulizia e riqualificazione in un edificio di palazzo di Vico. L'azione ha generato reazioni politiche e ha portato a una diffida rivolta a un dirigente, mentre Frontini ha espresso sfiducia nei confronti di quest'ultimo. La vicenda riguarda le attività dell'associazione e le conseguenze delle operazioni svolte.

L'intervento di Viterbo clean up, l'associazione di volontari viterbesi che pulisce e riqualifica aree abbandonate del territorio, su palazzo di Vico, avvenuto lo scorso sabato, ha creato importanti strascichi politici. Dopo la pulizia dell'area piena di erbe infestanti antistante il colle del duomo, è arrivata dagli uffici comunali la diffida per l'operato dei volontari. Decisione che in primis ha creato uno strano caso "conflittuale" tra la sindaca Chiara Frontini e il dirigente del settore Ambiente Simone Moncelsi. La prima cittadina, via Facebook, ha attaccato l'operato del dipendente comunale in quanto la diffida "non rappresenta questa amministrazione, che con tutti i suoi limiti ha sempre ritenuto e ritiene che l'attivismo civico sia un dono inestimabile.