L’eclissi di Hormuz | cronaca di un Pianeta in riserva

Il 5 maggio 2026, si è verificata un’eclissi di Hormuz che ha bloccato lo stretto, creando una situazione di crisi nel traffico marittimo e nel commercio internazionale. Da quel momento, la disponibilità di petrolio e altre risorse energetiche si è ridotta, influenzando i mercati globali. La chiusura dello stretto ha portato a un aumento dei prezzi e a difficoltà nel trasporto di merci tra diverse regioni.

Roma, 5 maggio 2026 – Il "respiro" dell' economia mondiale si è fatto affannoso. Da quando lo Stretto di Hormuz è diventato un passaggio impraticabile, la geografia del benessere globale è stata ridisegnata dalla scarsità. Non è solo una questione di prezzi alla pompa: è un effetto domino che sta spegnendo le luci nelle metropoli asiatiche, fermando le catene di montaggio americane e svuotando i porti dell'Oceania. Se il petrolio è il sangue dell'industria, Hormuz è l'arteria principale; la sua ostruzione sta portando il mondo sull'orlo di un'ischemia sistemica. https:www.quotidiano.netvideofmi-si-rischia-la-peggiore-crisi-energetica-dei-tempi-moderni-vp1xfsy2 Asia e Africa: il fronte dell'emergenza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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