Il rapporto annuale sull’andamento del clima, diffuso il 23 marzo dall’Organizzazione meteorologica mondiale, evidenzia come la dipendenza dai combustibili fossili rimanga elevata. I dati mostrano che, nonostante le crisi nel settore energetico, le fonti di energia tradizionali continuano a rappresentare la principale risorsa per il fabbisogno globale. Le conseguenze di questa situazione si sono fatte sentire in varie parti del mondo.

I Paesi che reggono meglio la crisi sono quelli che hanno investito in solare, elettrico e batterie, secondo NPR e Bloomberg un esempio, in questo senso, è il Pakistan, situato in una delle regioni più colpite dalla crisi (che il 24 Marzo ha annunciato di essersi reso disponibile ad ospitare colloqui tra l’IRAN e il Pentagono). Il Paese, che dipendeva quasi esclusivamente da importazioni di petrolio e gas del golfo persico, ha risparmiato oltre 12 miliardi di dollari di importazioni di petrolio e gas dal 2020 grazie alla rapida crescita del solare — negli ultimi anni milioni di famiglie, agricoltori e fabbriche hanno installato pannelli solari cinesi a basso costo — e potrebbe risparmiare altri 6,3 miliardi nel 2026, ai prezzi attuali, stando alle previsioni contenute nel rapporto del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). 🔗 Leggi su It.insideover.com

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