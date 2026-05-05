A Lecco, una nuova iniziativa si concentra sull'attività fisica come strumento per migliorare la salute e il benessere di tutte le età. Il progetto, denominato ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday, è stato avviato recentemente e coinvolge diverse fasce di età, dall'infanzia alla terza età. La Fondazione Cariplo ha promosso questa iniziativa, che si svolge nel territorio lecchese, con l'obiettivo di incentivare momenti di movimento quotidiano.

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday è un nuovo progetto innovativo nato nel territorio lecchese che mette l'attività fisica al centro della salute e del benessere delle persone, dall'infanzia alla terza età. L'iniziativa è sostenuta da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, che hanno destinato complessivamente 3,5 milioni di euro al suo sviluppo. Il progetto è coordinato da UniverLecco e realizzato insieme a una rete articolata di partner scientifici e sanitari di primo piano: dal Politecnico di Milano – Polo di Lecco al Cnr, dall'Irccs Eugenio Medea all'Asst di Lecco, fino ai centri di riabilitazione e alle istituzioni sociosanitarie del territorio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lecco, Fondazione Cariplo lancia progetto innovativo con al centro attività fisica

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