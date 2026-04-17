Napoli al via il progetto della Fondazione Pellegrini con Deloitte e Arciconfraternita per il Centro Socio Educativo

È stato annunciato a Napoli il progetto della “Fondazione Pellegrini”, realizzato in collaborazione con Deloitte e l’Arciconfraternita dei Pellegrini, per la creazione di un Centro Socio Educativo. Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato il presidente della Fondazione, alcuni rappresentanti dell’Arciconfraternita e altre figure istituzionali. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui servizi specifici che il centro offrirà.

Alla presentazione della iniziativa, il presidente della Fondazione Augusto Nuzzi, Giovanni Cacace, Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, Mariano Bruno. Togliere i bambini dalla strada, ridurre il rischio di dispersione scolastica e creare momenti di socialità e creatività. Con questi principi nasce il progetto della Fondazione Pellegrini, istituita dall’Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, e presieduta attualmente dall’avvocato Augusto Nuzzi, un ente senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attivo nei settori dell’educazione, cultura, formazione, ricerca scientifica, turismo sociale, inclusione e beneficenza.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, al via il progetto della “Fondazione Pellegrini” con Deloitte e Arciconfraternita per il Centro Socio Educativo Notizie correlate Inaugurazione nuova sede centro diurno socio educativo a TriggianoIl Centro Diurno Socio Educativo di Triggiano riapre in una nuova sede: un nuovo inizio per bambini e famiglie Un anno fa, nel novembre 2024, il... Ceccano perde quasi 2 milioni di euro per il centro socio-educativo di Di VittorioIl Comune costretto a restituire 128mila euro: il progetto bloccato dalla precedente amministrazione e travolto dall’inchiesta “The Good Lobby" Il...