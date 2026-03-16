Il Comune lancia Bergamo in movimento | attività fisica nei parchi della città

Il Comune di Bergamo ha annunciato l'avvio di «Bergamo in movimento», un ciclo di dieci incontri gratuiti di attività fisica che si svolgeranno in altrettante aree verdi della città. La prima sessione si terrà domenica 22 marzo nel parco «Turani» di Redona, coinvolgendo cittadini interessati a partecipare. L'iniziativa mira a promuovere l'esercizio fisico all'aperto e il coinvolgimento della comunità.

LA NOVITÀ. Dieci incontri gratuiti in dieci aree verdi: si parte domenica 22 marzo dal «Turani» di Redona. «Bergamo in movimento» è l’iniziativa del Comune di Bergamo dedicata all’attività fisica all’aria aperta, pensata per trasformare i parchi di dieci quartieri della città in vere e proprie palestre a cielo aperto. Con dieci incontri gratuiti, aperti a persone di tutte le età, che prevedono esercizi modulati su ogni livello di partecipazione. Ogni appuntamento si svolgerà dalle 10.30 alle 11.30 e sarà articolato in diverse fasi: riscaldamento, allenamento a circuito, equilibrio e concentrazione, raffreddamento. Per offrire a tutti i partecipanti un’esperienza completa e accessibile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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