Lecco 14 milioni per tenere vivi i comuni tra lago e montagna

A Lecco, la Regione Lombardia ha approvato uno schema di Accordo di collaborazione con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, destinando 14 milioni di euro. La mossa riguarda le valli che si estendono dietro il Lago di Como e si inserisce in una strategia di interventi di prossimità. La decisione punta a sostenere i servizi e le infrastrutture nelle aree di montagna e lago.

Qualcosa si muove, finalmente, nelle valli che salgono alle spalle del Lario. Regione Lombardia ha approvato in giunta lo schema di Accordo di collaborazione con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, dando il via libera alla Strategia d'Area "Reti di prossimità. Spazi e servizi.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Corsa e panorami tra lago e montagna: torna il Vibram Trail MottaroneIl weekend di sabato 2 e domenica 3 maggio segna il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della corsa in montagna: il Vibram...

Lecco: Basket tra nuove sfide e soccorsi in montagna, D’Avino Consulting resta un punto fermo nel territorio.Lecco, 16 febbraio 2026 – La D’Avino Consulting conferma la sua operatività nel panorama del basket locale, un elemento di continuità in un periodo...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ponte di Brivio chiuso per 15 mesi dal 4 maggio: 14 milioni di euro per salvare un'opera del 1917 che collega Lecco e Bergamo; Linee Lecco: utile record, debiti giù e 14 bus elettrici. I dettagli; Lombardia, il cantiere da 14 milioni per il ponte vitale e i disagi: Ritardi fino a 40 minuti per chi si sposta; Al via il conto alla rovescia, Brivio si prepara allo stop: dal 4 maggio il ponte sarà chiuso al traffico per 15 mesi.

Lombardia, il cantiere da 14 milioni per il ponte vitale e i disagi: Ritardi fino a 40 minuti per chi si spostaSi è riunito ieri il Tavolo della Competitività e dello Sviluppo della Provincia di Lecco, promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. L’ordine del giorno si è focalizzato sull’imminente avvio ... comozero.it

Lombardia, chiude per 15 mesi il ponte vitale per la viabilità. Lavori da 14 milioni. Cosa succedeDal 4 maggio il ponte di Brivio chiude per 15 mesi. Anas avvia la riqualificazione: ecco le modifiche alle linee bus C146 e D185 e i nuovi orari. comozero.it

ciao scusate per il disturbo per caso qualcuno conosce un ragazzo 2003 di Lecco andato in crociera MSC Divina (24-30 aprile) e sbarcato a Napoli nella discoteca della nave aveva una maglietta rosa e a Napoli dei pantaloni bianchi. ha anche un fratello d - facebook.com facebook

Referendum su scissione, Colico vuole lasciare Sondrio per Lecco #electionday x.com