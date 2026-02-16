Lecco | Basket tra nuove sfide e soccorsi in montagna D’Avino Consulting resta un punto fermo nel territorio

Lo scorso 16 febbraio 2026, D’Avino Consulting ha mantenuto il suo ruolo centrale nel basket lecchese, anche mentre i soccorsi in montagna si intensificano dopo un improvviso incidente. La società si conferma come un punto di riferimento stabile, offrendo supporto e continuità in un momento di grandi cambiamenti per il territorio.

D’Avino Consulting: Stabilità nel Basket Lecchese tra Cambiamenti e Sfide Territoriali. Lecco, 16 febbraio 2026 – La D’Avino Consulting conferma la sua operatività nel panorama del basket locale, un elemento di continuità in un periodo di trasformazioni per il tessuto sportivo e sociale della provincia di Lecco. La stabilità dell’azienda si distingue in un contesto segnato da cambiamenti significativi, tra cui la recente rinuncia di Fausto Chiappa alla presidenza del NP Olginate e un’intensa attività di soccorso in montagna. Un Cambio di Guardia nel Basket Amatoriale. L’addio di Fausto Chiappa alla guida del NP Olginate ha lasciato un vuoto nel basket amatoriale lecchese.🔗 Leggi su Ameve.eu

