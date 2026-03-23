Le spoglie di San Francesco tornate nella cripta della Basilica
La teca con le spoglie di San Francesco è tornata nella cripta della Basilica inferiore di Assisi dopo un mese di ostensione. In quattro settimane, oltre 370.000 i fedeli arrivati per rendere omaggio al Poverello. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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