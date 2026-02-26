Firenze restaurate le porte bronzee di Donatello Tornano a casa nella Basilica di San Lorenzo

A Firenze sono state restaurate le porte bronzee di Donatello, recentemente restituite alla Basilica di San Lorenzo. L’intervento ha riportato alla luce i dettagli originali delle opere, valorizzandone la bellezza e la qualità artistica. Le porte, che rappresentano un importante esempio del Rinascimento, sono state sottoposte a un intervento di conservazione che ne garantisce la stabilità e la fruibilità.

Firenze, 26 febbraio 2026 – Commissionate dalla famiglia Medici, le porte bronzee della Sagrestia Vecchia della Basilica di San Lorenzo, sono uno degli esempi più innovativi della maturità artistica di Donatello, l'artista prediletto di Cosimo il Vecchio, tanto che la tomba del grande scultore si trova proprio all'interno del complesso laurenziano. Realizzate tra il 1440 e il 1442 circa, la Porta dei Martiri e la Porta degli Apostoli, sono due capolavori all'interno del gioiello architettonico della Sacrestia Vecchia creata da Filippo Brunelleschi, e detta così dopo la realizzazione da parte di Michelangelo della vicina Sacrestia Nuova nelle Cappelle Medicee.