Flagg trionfa a Dallas | è il Rookie più giovane dopo LeBron James

A Dallas, il giovane debuttante dei Mavericks ha ricevuto il premio Rookie of the Year con 56 voti, diventando il secondo più giovane a conquistarlo dopo LeBron James. La vittoria è arrivata al termine di una stagione in cui ha mostrato margini di miglioramento e ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, consolidando la sua posizione tra i prospetti più promettenti del campionato.

? Cosa sapere Flagg vince il premio Rookie of the Year a Dallas con 56 voti decisivi.. Il debuttante dei Mavericks diventa il secondo più giovane dopo LeBron James.. Con 56 voti decisivi per il primo posto, Flagg si aggiudica il premio di Rookie of the Year a Dallas, superando Kon Knueppel in una volata che ha la matricola dei Mavericks diventare la seconda più giovane della storia a ottenere tale riconoscimento, solo dopo LeBron James. La stagione regolare si chiude con un traguardo storico per l’ex talento di Duke. Il giovane giocatore di Dallas ha terminato il suo debutto nel massimo campionato americano con medie individuali di 21 punti, 6.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Flagg trionfa a Dallas: è il Rookie più giovane dopo LeBron James PH govt clueless on Co’s whereabouts Notizie correlate Leggi anche: Cooper Flagg "Rookie of the year": è il più giovane di sempre dopo LeBron James Leggi anche: Lakers vs Mavericks, Rockets vs Warriors segnano mentre LeBron James, Cooper Flagg e Steph Curry reagiscono Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cooper Flagg Rookie of the year: è il più giovane di sempre dopo LeBron James; Cooper Flagg batte Kon Knueppel e vince il premio NBA Rookie of the Year; Cooper Flagg Rookie of the year | è il più giovane di sempre dopo LeBron James. Draft NBA, LeBron James è sicuro: L'impatto di Flagg a Dallas sarà stupefacenteChe potrà godere, sono sempre le parole di James a sottolinearlo, di un vantaggio non da poco: Avere ogni giorno attorno a lui quel tipo di presenza, quel tipo di leadership e di IQ cestistico per ... sport.sky.it Cooper Flagg Rookie of the year: è il più giovane di sempre dopo LeBron JamesLa matricola delle meraviglie di Dallas supera all'ultimo voto l'amico Kon Knueppel: ha chiuso il suo primo anno Nba con 21 punti, 6.7 rimbalzi e 4.5 assist di media ... gazzetta.it Nonostante i 41 anni LeBron James è ancora determinante in NBA, e proprio per la sua età ora lo è da uomo squadra - facebook.com facebook Nonostante i 41 anni LeBron James è ancora determinante in NBA, e proprio per la sua età ora lo è da uomo squadra x.com