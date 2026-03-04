Febbraio 2026 | +14% vendite auto Grande Panda e Leapmotor T03 al top

A febbraio 2026 il mercato automobilistico italiano ha registrato un aumento del 14% nelle vendite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un totale di 157 mila immatricolazioni. La Grande Panda e la Leapmotor T03 sono i modelli più venduti del mese, dominando le preferenze dei clienti. La crescita si riflette anche nella diffusione di veicoli elettrici e ibridi, che mostrano una presenza crescente nel panorama automobilistico.

Il mercato automobilistico italiano ha registrato un balzo in avanti significativo nel mese di febbraio 2026, con le immatricolazioni che hanno raggiunto la quota di 157.334 unità. Questo dato rappresenta un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando una tendenza al rialzo decisa e strutturale. Al vertice della classifica delle vendite spiccano due modelli specifici: la nuova Grande Panda e la Leapmotor T03 si contendono il primato nelle preferenze dei consumatori. L'impulso del noleggio e la crescita reale Sebbene il dato complessivo appaia positivo, è necessario depurare le statistiche per comprendere la dinamica effettiva del mercato interno. 🔗 Leggi su Ameve.eu Auto in Italia: 14 anni di vendite tra Panda regina, SUV in ascesa e svolta elettrica.La classifica delle auto più vendute in Italia negli ultimi quattordici anni, dal 2012 al 2025, rivela un panorama in continua evoluzione, dominato a... Immatricolazioni auto: sprint a febbraio 2026, vendite +14%Il mercato automobilistico italiano ha iniziato bene il 2026, vista la crescita delle immatricolazioni pari al 14% di febbraio che segue il +6,2% di... Tutti gli aggiornamenti su Grande Panda. Temi più discussi: Mercato dell’auto in Italia: febbraio 2026 da +14%. Balzo Grande Panda; Grande Panda e Leapmotor T03 al top tra le auto più vendute in Italia a febbraio 2026; Il mercato dell'auto cresce del 14% a febbraio, Stellantis il doppio; Immatricolazioni auto: sprint a febbraio 2026, vendite +14%. Mercato dell’auto in Italia: febbraio 2026 da +14%. Balzo Grande PandaIl mercato dell'auto in Italia ha registrato una crescita del 14% con complessive 157.334 immatricolazioni. Molto bene la Fiat, che segna un +42% ... lautomobile.aci.it Fiat domina il mercato italiano a Febbraio 2026: la Grande Panda volaFiat continua a dominare il mercato italiano anche a Febbraio 2026: la regina delle vendite resta la Pandina, ma vola anche la Grande Panda. motorisumotori.it Disponibile in versione benzina, ibrida ed elettrica, la Grande Panda punta su spazio a bordo e dimensioni compatte facebook Fiat Argo 2027: la versione brasiliana della Grande Panda debutterà a settembre x.com