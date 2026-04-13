Leapmotor T03 Van al via gli ordini | prezzo e dettagli

Sono aperti gli ordini per il nuovo veicolo commerciale leggero completamente elettrico. Il modello, che deriva dalla versione per passeggeri, presenta un design compatto e caratteristiche tecniche adatte al settore. Il prezzo di vendita è stato reso pubblico e la produzione è iniziata, segnando un passo importante per il mercato dei veicoli a zero emissioni. Le consegne ai clienti sono previste a breve.

Leapmotor ha annunciato l'apertura ufficiale degli ordini della nuova T03 Van, il veicolo commerciale leggero 100% elettrico progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti che operano principalmente in ambito urbano, con un focus su efficienza, sostenibilità e accessibilità. La casa automobilistica cinese, che può contare su una forte partnership strategica con Stellantis, rafforza con questo nuovo modello il proprio presidio nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, ampliando l'offerta con un modello capace di interpretare in modo efficace le nuove esigenze della mobilità urbana professionale. Il progetto T03...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leapmotor T03 Van, al via gli ordini: prezzo e dettagli Febbraio 2026: +14% vendite auto, Grande Panda e Leapmotor T03 al topIl mercato automobilistico italiano ha registrato un balzo in avanti significativo nel mese di febbraio 2026, con le immatricolazioni che hanno... Novità Fiat: una minicar in arrivo su base Leapmotor T03?Ciao! Sì — non arriverà (per ora) una “minicar Fiat” basata sulla Leapmotor T03, ma la Leapmotor T03 stessa sarà venduta in Europa (inclusa Italia)... Leapmotor T03, Viene disprezzata... Perché