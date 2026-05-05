A partire da settembre, un nuovo agente di intelligenza artificiale sarà attivo nel mondo della Legabasket, sviluppato in collaborazione con Microsoft e 4ward. Questa tecnologia accederà a un archivio di 78 anni di dati storici del campionato, che viene aggiornato regolarmente. Il suo scopo è analizzare le statistiche e trasformarle in racconti e spunti per creare contenuti legati al basket.

Un agente di intelligenza artificiale capace di attingere a 78 anni di storia del basket italiano, aggiornata all’ultima partita e trovare, non solo se consultato da domande specifiche ma autonomamente, un record da portare alla luce, un trend da cogliere, una storia da far raccontare. E’ Luca, il nome scelto dalla Lega Basket Serie A per una nuova iniziativa unica, annunciando insieme all’advisor Infront la collaborazione con Microsoft Italia e Impresoft 4ward per valorizzare lo sconfinato patrimonio statistico di LBA trasformandolo in contenuti inediti a disposizione dei club, della lega e degli addetti ai lavori per arricchire con numeri e curiosità l’esperienza di tifosi e appassionati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le statistiche diventano storie: Luca, l'intelligenza artificiale che racconta il basket

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