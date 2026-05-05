Le sorelle Cappa sentite dai carabinieri Stefania in caserma per quasi tre ore Sempio non risponderà ai pm | Chiediamo un profilo sulla sua personalità
Le sorelle Cappa sono state ascoltate dai carabinieri, con Stefania che ha trascorso quasi tre ore in caserma. L’indagato Andrea Sempio non risponderà alle domande dei magistrati e i suoi avvocati hanno richiesto un profilo sulla sua personalità. A un giorno dall’interrogatorio di Sempio, si segnala un momento chiave nelle indagini condotte sulla vicenda di Garlasco.
Uno dei passaggi decisivi della indagine su Garlasco arriva a 24 ore dall’interrogatorio dell’indagato Andrea Sempio. Gli inquirenti vogliono sentire come testimoni anche le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e Marco Poggi, fratello della vittima. A breve verranno tirate le somme e l’informativa dei carabinieri del nucleo investigativo si arricchirà di questo ulteriore elemento. Poi si procederà alla chiusura delle indagini. Le sorelle Cappa Oggi è stata messa in calendario l'audizione delle sorelle Cappa. Paola è entrata stamattina intorno alle 10 in auto dai carabinieri in via Vincenzo Monti a Milano ed è uscita dopo un paio d'ore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Panoramica sull’argomento
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