Le sorelle Cappa sono state ascoltate dai carabinieri, con Stefania che ha trascorso quasi tre ore in caserma. L’indagato Andrea Sempio non risponderà alle domande dei magistrati e i suoi avvocati hanno richiesto un profilo sulla sua personalità. A un giorno dall’interrogatorio di Sempio, si segnala un momento chiave nelle indagini condotte sulla vicenda di Garlasco.

Uno dei passaggi decisivi della indagine su Garlasco arriva a 24 ore dall’interrogatorio dell’indagato Andrea Sempio. Gli inquirenti vogliono sentire come testimoni anche le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e Marco Poggi, fratello della vittima. A breve verranno tirate le somme e l’informativa dei carabinieri del nucleo investigativo si arricchirà di questo ulteriore elemento. Poi si procederà alla chiusura delle indagini. Le sorelle Cappa Oggi è stata messa in calendario l'audizione delle sorelle Cappa. Paola è entrata stamattina intorno alle 10 in auto dai carabinieri in via Vincenzo Monti a Milano ed è uscita dopo un paio d'ore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le sorelle Cappa sentite dai carabinieri, Stefania in caserma per quasi tre ore. Sempio non risponderà ai pm: "Chiediamo un profilo sulla sua personalità"

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