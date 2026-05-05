Le sorelle Cappa sono state ascoltate dai carabinieri come testimoni, con un interrogatorio che ha toccato diversi aspetti, dal possibile movente ai rapporti tra Chiara e Sempio. L'indagato, presente all'udienza, ha deciso di non rispondere alle domande dei pm. L'audizione si è svolta senza esclusione di dettagli, cercando di raccogliere tutte le informazioni utili alle indagini.

Un'audizione a tutto tondo, senza tralasciare nulla. E sarebbe stato strano il contrario, visto che le sorelle Cappa, Paola e Stefania, furono sentite l'ultima volta nel 2008, e da quando è cominciata l'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, un anno fa, non erano mai state ascoltate dai carabinieri e dai magistrati. L'obiettivo era chiarire tutto, a pochi giorni dal deposito della nuova informativa dei carabinieri del nucleo investigativo: a breve verranno tirate le somme e si procederà alla chiusura delle indagini. Si è parlato dei rapporti tra Chiara e il neoindagato, delle suggestioni dei presunti testimoni che sono intervenuti in questi mesi di indagine, del possibile movente del delitto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le sorelle Cappa dai carabinieri come testimoni: audizione a tutto tondo, dal movente ai rapporti tra Chiara e Sempio. E l'indagato non risponderà ai pm

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