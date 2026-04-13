La madre di Giulio Regeni ha commentato il mancato finanziamento di un documentario sul ricercatore ucciso in Egitto dieci anni fa. Ha affermato che le ingiustizie legate alla sua vicenda sono diventate una consuetudine nel tempo. La notizia ha suscitato reazioni tra chi si occupa di diritti umani e di giustizia, evidenziando ancora una volta le difficoltà nel sostenere progetti di approfondimento sulla vicenda.

“A queste ingiustizie ci siamo abituati da dieci anni”. La madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, commenta così il mancato finanziamento del documentario sul ricercatore assassinato dieci anni fa in Egitto. E lo fa dal palco dell’Università Statale di Milano dove questa mattina insieme al marito Claudio e alla legale Alessandra Ballerini ha presentato il film “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” prodotto da Fandango e Ganesh. Una proiezione speciale nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”, promossa dalla senatrice a vita Elena Cattaneo e che coinvolgerà 76 università e quindicimila persone.“Noi sapevamo di striscio che c’era stata questa richiesta di fondi – ha spiegato Deffendi – quando lo abbiamo saputo, ci è dispiaciuto per chi ha investito, per chi ci ha messo veramente il cuore, l’anima e la testa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo abituati alle ingiustizie da dieci anni”: la madre di Regeni commenta il mancato finanziamento al docufilm

Caso Regeni, la madre: “Dispiaciuta per fondi negati al film, ma siamo abituati alle ingiustizie”“Dieci anni di buio“, ma con l’avvio dell’iniziativa ‘Le Università per Giulio Regeni‘, “ora è finalmente un ricercatore”.

Giulio Regeni, alla Statale di Milano la proiezione del documentario sul ricercatore. La mamma: “Il no ai fondi? Abituati a ingiustizie da dieci anni”Milano, 13 aprile 2026 – A dieci anni dalla morte di Giulio Regeni parte dall’Università Statale di Milano il ricordo, con una proiezione speciale...