Stasera, nella puntata finale di questa stagione, torna in onda il programma di inchieste e attualità trasmesso sulla prima serata di Rai 3. Durante la trasmissione sono state trasmesse anche le registrazioni di Chiara Ingrosso, mentre il conduttore ha condotto l’ultima puntata di FarWest, che si occupa di temi di attualità e approfondimenti. La puntata si svolge martedì 5 maggio, con un pubblico che segue con attenzione gli approfondimenti proposti.

Salvo Sottile torna questa sera, martedì 5 maggio, con l’ultimo appuntamento stagionale di FarWest, il programma di inchieste e attualità della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 5 maggio 2026. Al centro della puntata, le ultime novità sul caso Garlasco, segnato in questi giorni dall’attesa per l’interrogatorio di Andrea Sempio, del 6 maggio: la Procura delinea il possibile movente, legato al rifiuto di un approccio sessuale. Spazio anche alla denuncia di anomalie nella difesa di Alberto Stasi e a una presunta regia capace di orientare il racconto mediatico. Questo caso parallelo nasce dall’esposto presentato alla Procura di Milano dalla giornalista Chiara Ingrosso, ex inviata di FarWest, che ha a lungo registrato l’operato – a suo dire anomalo – della redazione del programma.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Le registrazioni di Chiara Ingrosso stasera all’ultima di FarWest

Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina»

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Approfondimenti e contenuti

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Salvo Sottile ha rivelato che nella puntata di oggi di Farwest avrà molte cose da dire su quanto dichiarato dalla giornalista Chiara Ingrosso https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/chiara-ingrosso-racconta-di-non-aver-registrato-nessun-coll - facebook.com facebook

Non posso girare il commento di #SalvoSottile a proposito di Chiara Ingrosso sul caso #Garlasco! Leggetelo! Non posso fare Rt perché sono stata bloccata da Salvo Sottile...senza motivo! (Probabilmente una sua svista visto che è un giornalista tra i miei prefe x.com