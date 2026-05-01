Stasera, 1° maggio, va in onda un nuovo episodio di Quarto Grado, il programma di cronaca nera trasmesso su Rete 4. I conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono di nuovo in prima serata, pronti a trattare i fatti più recenti e le novità legate a vicende di attualità e inchieste giudiziarie. Tra gli argomenti in scaletta c’è anche la vicenda di Chiara Ingrosso.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 1° maggio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 1° maggio 2026. Al centro della puntata, il giallo di Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso: secondo la nuova ricostruzione della Procura di Pavia, l’assassino di Chiara Poggi sarebbe Andrea Sempio, mosso dal rancore a seguito di un approccio rifiutato. Gli inquirenti gli hanno notificato un invito a comparire per il prossimo 6 maggio, a cui, tramite i suoi legali, ha fatto sapere che sarà presente. L’ipotesi di reato è stata modificata da omicidio in concorso a omicidio volontario.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La verità di Chiara Ingrosso stasera a Quarto Grado

Garlasco: il mio confronto con l'Avvocato di Stasi a Vita in Diretta

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