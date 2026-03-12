Le Pussycat Dolls hanno annunciato un tour mondiale, ma la formazione sarà ridotta e l’Italia non è inclusa nel calendario. Nel frattempo, Liam e Noel Gallagher hanno confermato la reunion degli Oasis, ispirando altre band a ripensarci e a considerare nuove opportunità di collaborazione. Entrambi gli eventi mostrano come alcune band storiche decidano di tornare a esibirsi dopo periodi di pausa.

Incredibile ma vero, Liam e Noel Gallagher hanno dato il buon esempio: la reunion degli Oasis è stata fonte d’ispirazione per diverse band “scoppiate”, che hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Dopo i nostrani Bluvertigo, è quindi il turno delle Pussycat Dolls, iconico girl group che ha dominato le classifiche dei primi anni Duemila. Lanciato dal singolo Don’t Cha, insieme a Busta Rhymes, il sestetto era in realtà nato nel 1995 come corpo di ballo burlesque. Grazie al successo mediatico ottenuto Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton e Kimberly Wyatt sono in seguito diventate un vero e proprio gruppo musicale, attivo fino al 2010 e, in seconda battuta, dal 2019 al 2022. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le Pussycat Dolls sono tornate, ma in formazione ridotta: annunciato un tour mondiale (e no, l’Italia non c’è)

Temi più discussi: Le Pussycat Dolls ufficializzano il ritorno: inizia una tournée mondiale e un concerto a Parigi!; Ashley Roberts di I am A Celeb rivela perché ha cambiato thought dopo aver rifiutato la serie All Stars; Beverley Callard di Coronation Road fa il ritorno allo spin-off di I am A Superstar; Sinitta di I am A Movie star afferma che i fan penseranno che il momento scioccante sia l’intelligenza artificiale prima della serie All Stars.

Numero 1 in UK: ecco chi sono le Pussycat Dolls, 'le nuove Spice Girls'E' Don't cha delle Pussycat Dolls il singolo entrato direttamente al numero uno nella nuova classifica britannica; le sei ragazze hanno fatto arretrare in seconda posizione Dare dei Gorillaz. Ma ... rockol.it

Reunion in vista per le Pussycat DollsNicole Scherzinger sembra pronta a riformare le sue Pussycat Dolls, sciolte nel 2010 per dedicarsi alla carriera da solista. Lo ha scritto il tabloid britannico The Sun, dicendo che le Pussycat Dolls ... 105.net

Pop Music. È disponibile ora in tutte le piattaforme streaming e nei digital store “Club Song”, il nuovo singolo delle Pussycat Dolls come trio. - facebook.com facebook

Shock del giorno: Rihanna e Gaga hanno aperto le Pussycat Dolls rispettivamente durante il loro primo e secondo tour nel 2007 e 2009 x.com