Carmit Bachar, ex componente delle Pussycat Dolls, ha pubblicato un post su Instagram in cui afferma di non essere stata contattata per la reunion del gruppo. Le Pussycat Dolls hanno annunciato un nuovo singolo e un tour che li porterà in Nord America e Europa a partire da giugno. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

Le Pusssycat Dolls sono tornate sulle scene musicali con un nuovo singolo ed un tour, che le vedrà esibirsi in Nord America ed Europa dal prossimo giugno. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt compongono il trio che segna la ripartenza della girl band, a distanza di sette anni dall’ultima reunion, che vedeva nella formazione originale Jessica Sutta, Carmit Bachar e Melody Thornton. Una delle tre artiste che non faranno parte del prossimo tour, Carmit Bachar a seguito dei commenti dei fan sulla sua assenza nei canali ufficiali della band, ha spiegato i motivi per i quali non sarà sul palco. Nella giornata di ieri, la cantante ha pubblicato Instagram un lungo post raccontando il momento nel quale apprende del tour di reunion. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pussycat Dolls, lo sfogo di Carmit Bachar (una delle ex componenti) su Instagram: “Non sono stata contattata per la reunion”

Articoli correlati

Le Pussycat Dolls sono tornate, ma in formazione ridotta: annunciato un tour mondiale (e no, l’Italia non c’è)Incredibile ma vero, Liam e Noel Gallagher hanno dato il buon esempio: la reunion degli Oasis è stata fonte d’ispirazione per diverse band...

Pussycat Dolls: nuovo singolo e tour, ma l’Italia è esclusaLe Pussycat Dolls hanno ufficialmente annunciato il ritorno con il nuovo singolo Club Song e un imminente tour mondiale che partirà dalla California...