Bilancio UE da 1.800 miliardi | la corsa contro il tempo a Cipro

I ventisette leader europei si sono riuniti per discutere il bilancio a lungo termine dell’Unione Europea, che ammonta a circa 1.800 miliardi di euro. La discussione si svolge mentre il primo ministro del paese ospitante invita i membri a trovare un accordo rapido, in un contesto di tensioni e scadenze imminenti. La riunione si concentra sulla definizione delle priorità di spesa e sui contributi dei singoli Stati membri.

António Costa spinge i ventisette leader europei verso un accordo sul bilancio dell’Unione Europea da 1.800 miliardi di euro durante il vertice previsto a Cipro questo venerdì. L’obiettivo è chiudere le trattative entro la fine dell’anno per evitare che l’instabilità politica francese possa bloccare i negoziati, in un momento in cui l’Europa deve gestire le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente sui costi energetici e sulla stabilità economica del continente. La pressione esercitata dal presidente del Consiglio europeo si concentra su una finestra temporale molto stretta. La necessità di definire le linee guida finanziarie prima delle elezioni presidenziali francesi previste per aprile 2027 nasce dal timore che un eventuale successo del Rassemblement nazionale, che attualmente guida i sondaggi, possa far naufragare i negoziati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio UE da 1.800 miliardi: la corsa contro il tempo a Cipro Notizie correlate Gli 800 miliardi che l’Ue butta via per non completare il Mercato unicoLo studio del Fmi evidenzia che le differenze regolatorie e normative tra paesi Ue frenano il commercio, come se ci fossero dazi interni, e li... Asta auto Torino: 200 vetture da 81€, scatta la corsa contro il tempoIl Tribunale di Torino sta immettendo sul mercato 200 veicoli attraverso una procedura di liquidazione giudiziale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bilancio pluriennale, primo ‘sì del Parlamento UE all’aumento da 200 miliardi; Bilancio UE, via libera all'aumento del 10% delle risorse per finanziare priorità UE; Bilancio Ue: il Parlamento chiede il 10% in più per il 2028-2034; I miliardi che tornano: come i fondi europei moltiplicano la ricchezza italiana. Patto di stabilità, l’Italia chiede la sospensione: quanto valgono i vincoli UeLa crisi energetica spinge verso la sospensione del Patto di Stabilità. Unimpresa stima margini fino a 28 miliardi. Ecco gli scenari ... quifinanza.it Unimpresa: con la sospensione del patto Ue fino a 28 miliardi per l’Italia in caso di crisiUna sospensione temporanea dei vincoli europei di bilancio alla luce delle tensioni internazionali legate alla guerra in Iran potrebbe liberare per l’Italia fino a quasi 28 miliardi di euro di spazio ... giornaledellepmi.it Si aggrava il bilancio dei lupi trovati morti del Parco: altri 3 a Pescasseroli e 4 a Bisegna. Trovate morte anche 3 volpi e una poiana. facebook Il bilancio per il nostro Pianeta è critico: la crisi ambientale ed energetica alimentano conflitti e disuguaglianze, mentre il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità avanzano senza sosta. #earthday x.com