Caivano sposi insospettabili trasformano casa in base dello spaccio | scoperto nascondiglio segreto nel muro

A Caivano, nella zona residenziale distante dal Parco Verde, i Carabinieri hanno individuato e sequestrato un nascondiglio segreto all’interno di una abitazione, utilizzato per lo spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta durante un intervento di controllo, che ha portato alla messa sotto sequestro del luogo e all’arresto di una coppia di giovani incensurati. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria.

A Caivano, in una tranquilla zona residenziale lontana dal noto Parco Verde, i Carabinieri hanno scoperto e smantellato una vera e propria attività di spaccio gestita da una giovane coppia di incensurati. Il sistema di occultamento della droga, ingegnoso e ben strutturato, non aveva nulla da invidiare alle più organizzate piazze di spaccio. L’operazione è stata condotta dai militari della stazione locale, che da tempo monitoravano un appartamento sospetto. Pur non trovandosi nelle immediate vicinanze del Parco Verde, l’attività investigativa ha portato i Carabinieri a concentrare l’attenzione su uno specifico stabile. In abiti civili, alcuni militari si sono appostati all’interno del palazzo, nascondendosi tra scatoloni nel pianerottolo, mentre altri colleghi in divisa attendevano poco distante pronti a intervenire.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caivano, sposi insospettabili trasformano casa in base dello spaccio: scoperto nascondiglio segreto nel muro Notizie correlate Cocaina nel mattone del sottotetto: spaccio in casa scoperto dai carabinieriPesaro, 21 aprile 2026 – Droga nascosta dentro un mattone del sottotetto: così spacciava da casa ma è stato arrestato dai carabinieri. Leggi anche: Il muro di tufo si apre con un comando elettrico: nel nascondiglio 1,4 milioni in "cocaina rosa"