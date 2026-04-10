Bacoli pusher incensurati in azione | arrestati tre giovani dai carabinieri

Tre giovani di 18 e 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. I militari hanno portato a termine l’operazione nel comune di Bacoli, dove sono stati trovati in possesso di droga. I tre ragazzi, tutti incensurati, sono stati fermati e portati in caserma per ulteriori accertamenti.

I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato tre giovani incensurati di 18 e 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto nel pomeriggio in via Mercato di Sabato. Durante gli accertamenti hanno dichiarato di essere rispettivamente uno studente universitario, un operaio e un disoccupato. L’atteggiamento dei ragazzi ha però insospettito i militari dell'Arma, che hanno deciso di sottoporrli a perquisizione trovandoli in possesso di alcune dosi di hashish e denaro contante in banconote di piccolo taglio. A quel punto sono scattati i controlli in casa. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare complessivamente 216 grammi di hashish, 870 euro ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a materiale per il confezionamento della droga. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Bacoli, pusher incensurati in azione: arrestati tre giovani dai carabinieri Bacoli: L’esercito dei pusher incensurati. Carabinieri arrestano 3 ragazziTre giovani incensurati arrestati a Bacoli: sequestrati hashish, denaro e materiale per il confezionamento dello spaccio. Monte di Procida – Bacoli: 4 uomini in fuga pericolosa dai carabinieri. Arrestati, uno era latitanteFuga di tre chilometri tra le strade di Monte di Procida: arrestati quattro uomini, uno era latitante da ottobre I Carabinieri del Nucleo... Temi più discussi: Bacoli, l’esercito dei pusher incensurati: carabinieri arrestano 3 ragazzi; Ilaria Salis e la casa in comune con l’assistente: le accuse all’eurodeputata; Bacoli, pusher incensurati in azione: arrestati tre ragazzi; Bacoli | L’esercito dei pusher incensurati Carabinieri arrestano 3 ragazzi. Bacoli, pusher incensurati in azione: arrestati tre ragazziBacoli– Il profilo è quello degli insospettabili: giovani, incensurati, apparentemente lontani da dinamiche criminali. Eppure è proprio in questa fascia che ... cronachedellacampania.it Bacoli, l’esercito dei pusher incensurati: carabinieri arrestano 3 ragazziLa droga passa anche nelle mani degli incensurati. A Bacoli i militari della compagnia di Pozzuoli percorrono via Mercato di Sabato quando 3 ragazzi catturano la loro attenzione. I 3 hanno 18 e ... ilmattino.it https://www.terranostranews.it/2026/04/10/bacoli-5/ - facebook.com facebook