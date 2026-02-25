In Galleria Manoni l' omaggio alla carriera della grande pittrice Elena Poggipollini Acquaviva

Sabato 7 marzo, alle ore 17.30, in Galleria Manoni si torna a omaggiare la grande tradizione pittorica con una mostra-retrospettiva dedicata all'artista Elena Poggipollini Acquaviva, scomparsa nel 1997 proprio a Forlì. L'esposizione, a cura di Davide Boschini, sarà incentrata in particolare su tele di volti e ritratti, conservati gelosamente nel tempo dalla figlia Barbara Acquaviva, e da una serie dei disegni più significativi degli anni ferraresi, selezionati con l'aiuto del curatore. La mostra resterà poi visitabile fino al 14 di marzo, negli orari di apertura della storica Mesticheria. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana Tutto pronto per la fiera della Madonna del Fuoco: in centro storico centinaia di bancarelle con il meglio della gastronomia A Forlimpopoli una domenica di eventi tra tradizione, solidarietà e festa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti discussi: I Volti di Elena, alla Galleria Manoni la retrospettiva dedicata a Elena Poggipollini Acquaviva; Alla Galleria Manoni di Forlì inaugura la retrospettiva I Volti di Elena.

