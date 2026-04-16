Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini | lo chiamò ministro della mala vita

Lo scrittore è stato giudicato non colpevole nell'ambito di un procedimento legale avviato da un politico, dopo che quest'ultimo aveva intentato causa per le parole usate in un articolo del 2018. La causa riguardava una frase in cui l'autore definiva il politico con un'espressione negativa. Il processo si è concluso con l'assoluzione dello scrittore, che non dovrà pagare danni o risarcimenti.

Lo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo chiamato "ministro della mala vita" nel 2018. Il giudice ha stabilito che il fatto non costituisce reato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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