Recentemente sono emerse minacce rivolte a Pegah Moshir Pour, mentre si susseguono tensioni all’interno della diaspora iraniana. L’Iran, con i suoi oltre novantadue milioni di abitanti, si presenta come una società complessa, caratterizzata da divisioni tra generazioni, classi sociali e culture diverse. La situazione interna, insieme alle dinamiche all’estero, contribuisce a un quadro ricco e articolato, difficile da riassumere in un’unica narrazione.

L’Iran è un Paese impossibile da comprimere in una narrazione unica. Novantadue milioni di persone, una società giovane, attraversata da fratture generazionali, sociali, culturali. Un mosaico di posizioni politiche e culturali. Raccontare questa complessità è un lavoro di studio, ponderazione, attenzione, o almeno è così che lo interpreta da anni Pegah Moshir Pour, attivista iraniana in Italia da quasi trent’anni. Nel suo racconto dell’Iran ci sono sempre visioni diverse, anche opposte, perché ridurre tutto a uno scontro tra blocchi significa perdere di vista il polso della realtà. E questo è anche il motivo per cui, nel tempo, è diventata un bersaglio.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le minacce a Pegah Moshir Pour e la guerra interna alla diaspora iraniana

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