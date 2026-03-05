Iran l’attivista Pegah Moshir Pour | Per ora nessun cambio regime con Mojtaba Khamenei peggiorerà

Un’attivista iraniana afferma che al momento non si prevede un cambio di regime nel paese, e avverte che con Mojtaba Khamenei le cose potrebbero peggiorare. Secondo le sue parole, la situazione resterà stabile ma con un rafforzamento delle misure repressive. La dichiarazione si concentra sulla possibilità di un aggravarsi delle condizioni politiche senza indicare eventi specifici o sviluppi imminenti.

"Non prevedo un cambio di regime imminente, purtroppo. Il cambio di regime sostanzialmente sarà ancora più rigido e quindi paradossalmente peggiorerà". Lo ha dichiarato a LaPresse l'attivista per i diritti umani e scrittrice Pegah Moshir Pour, nata in Iran e cresciuta in Italia. "Uno può anche dire: come può peggiorare, più di così? Mojtaba, il figlio secondogenito di Ali Khamenei, è una persona che ha sempre agito nell'ombra, è una figura molto emblematica e misteriosa. Viene chiamato 'il milionario britannico' perché, a proposito di figli dell'élite che hanno studiato nelle migliori università in Europa e negli Stati Uniti, hanno delle...

