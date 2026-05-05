Le manicure più scenografiche del Met Gala 2026

Durante il Met Gala 2026 sono state mostrate manicure molto elaborate, con dettagli come fiori tridimensionali, effetti di smalto che sembrano gocciolare, unghie che appaiono immerse in vasetti di colore, e decorazioni con cristalli e gioielli. Questi styling sono stati tra i più noti dell’evento, attirando l’attenzione per la loro originalità e complessità. Molti stilisti e professionisti hanno presentato creazioni che puntano sull’effetto scenografico e sulla cura dei dettagli.

Sebbene molte star abbiano scelto la strada della sobrietà e della naturalezza optando per soluzioni essenziali, soft, pulite, perfettamente attinenti ai trend di stagione, molte altre hanno voluto «parlare» anche attraverso le proprie mani, sfoderando proposte davvero scenografiche destinate forse a diventare memorabili. Del resto si sa, sebbene il regolamento del Met Gala sia molto stringente riguardo la pertinenza del look al tema dell'anno, la leggendaria serata newyorkese è forse uno degli eventi dove creatività ed estro trovano maggior terreno fertile. Dunque, l'occasione perfetta e forse unica per sfoderare guizzi beauty insoliti, originali, curiosi.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le manicure più scenografiche del Met Gala 2026 Notizie correlate Leggi anche: Moda o arte? I look più spettacolari del Met Gala 2026 Met Gala, i beauty look più iconici degli ultimi anni (in attesa del 2026)Il primo lunedì di maggio è dedicato al Met Gala, uno degli eventi più importanti del mondo della moda e palcoscenico per i migliori beauty look. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: I migliori beauty moments del Met Gala 2026 che potresti esserti persa. Le manicure più scenografiche del Met Gala 2026Fiori in 3d, effetti di smalto gocciolante, dita che sembrano immerse in vasetti di colore, unghie ricoperte di cristalli e gioielli. Al Met Gala anche le manicure giocano la partita della creatività ... vanityfair.it Manicure al Met Gala 2026: tutte le unghie incredibili trasformate in vere opere d'arteDalle mani da pittrice di Ashley Graham ai dipinti su unghia di Emma Chamberlain, ecco le manicure più incredibili al Met Gala 2026 ... vogue.it