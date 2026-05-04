Ogni primo lunedì di maggio si tiene il Met Gala, evento di grande rilievo nel settore della moda. Durante questa serata, vengono sfoggiati alcuni dei beauty look più iconici degli ultimi anni, che attirano l'attenzione di media e appassionati di moda. La manifestazione rappresenta un'occasione per mostrare le tendenze e le scelte estetiche di celebrità e stilisti, diventando così un punto di riferimento per il mondo del glamour.

Il primo lunedì di maggio è dedicato al Met Gala, uno degli eventi più importanti del mondo della moda e palcoscenico per i migliori beauty look. Lunedì 4 maggio i gradini del Metropolitan Museum of Art di New York si trasformano in un laboratorio a cielo aperto dove la bellezza e lo stile diventano dichiarazione. Sul red carpet make-up e hair styling sono protagonisti quanto gli abiti: dalle sculture dorate di Zendaya alle trasformazioni radicali di Doja Cat, fino agli omaggi cinematografici firmati Lady Gaga. È qui che nascono i beauty look destinati a diventare archivio e tendenza, tra eccesso, citazione e sperimentazione. Met Gala 2026: il ritorno di Beyoncé.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Met Gala, i beauty look più iconici degli ultimi anni (in attesa del 2026)

Notizie correlate

Leggi anche: Met Gala 2026: i beauty look più iconici che hanno letteralmente cambiato le regole (e il feed)

In attesa del Met Gala: le onde da sirena di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look delle star al party pre-MetDalle mermaid waves di Vittoria Ceretti al liscio ondulato di Georgina Rodriguez passando per le ciglia effetto ventaglio di Laura Harrier e...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Met Gala 2026, i beauty look più spettacolari di tutti i tempi; I 30 migliori beauty look nella storia del MET Gala; Tutto quello che bisogna sapere sul Met Gala 2026 (ma che nessuno ha mai osato chiedere); Met Gala: i migliori look maschili di sempre.

Met Gala, i beauty look più iconici degli ultimi anni (in attesa del 2026)Lunedì 4 maggio i gradini del Metropolitan Museum of Art di New York si trasformano in un palcoscenico di tendenze: ripercorriamo gli stili più riusciti Il primo lunedì di maggio è dedicato al Met ... amica.it

Met Gala 2026, i biglietti da 75mila dollari, il tema Fashion is Art, la polemica su Jeff Bezos e gli ospiti: Beyoncé ritorna, Zendaya da forfaitIl calendario della moda ha un solo, vero punto di gravità: il primo lunedì di maggio. Il Met Gala non è solo un red carpet, è il momento in cui l'industria ... leggo.it

Met Gala nelle mani di Bezos, polemica a New York. Mamdani diserta x.com

Ormai ci siamo: il primo lunedì di maggio è arrivato e questo fa rima solo con una cosa, Met Gala. L’edizione 2026 è pronta a celebrare l’evento più gettonato della moda e dello star system questa sera, con il tema “Fashion is Art”, un chiaro riferimento alla con - facebook.com facebook