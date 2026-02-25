Le mani del clan Contini sull’ospedale 4 arresti

Il clan Contini ha influenzato l’ospedale San Giovanni Bosco, causando ricoveri e certificazioni false. La loro attività illecita ha coinvolto medici, avvocati e altri professionisti, che hanno favorito truffe assicurative. Le indagini hanno portato all’arresto di quattro persone, scoperte mentre gestivano pratiche sospette e falsificavano documenti per arricchirsi. Le autorità hanno intercettato le operazioni illecite e stanno lavorando per smascherare tutti i responsabili.

(Adnkronos) – Le mani del clan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco: ricoveri e certificazioni illegittimi, tra gli indagati un avvocato, medici e professionisti compiacenti per le truffe assicurative. Carabinieri e Guardia di Finanza eseguono misura per 4 persone. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale partenopeo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro soggetti ritenuti gravemente indiziati dei reati di associazione di tipo mafioso aggravata dal carattere armato, corruzione, falsa testimonianza, false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, falsità ideologica in atti pubblici, trasferimento fraudolento di valori, accesso abusivo a sistemi informatici, tentata estorsione, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

