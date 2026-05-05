Le luci del luna park arrivano in aula I figli dei giostrai nella nostra scuola

Le luci colorate del luna park si sono spente e sono entrate nell'aula di una scuola di Bologna, dove alcuni figli dei gestori delle giostre sono stati coinvolti in un percorso di ascolto. La visita è stata organizzata per permettere ai bambini di conoscere meglio il mondo dei genitori, che operano nel settore delle attrazioni e delle attività legate al parco. Questi lavoratori rappresentano un gruppo di oltre 200 persone che si occupano di montare, gestire e mantenere le giostre nel parco cittadino.

Dalla scuola Dozza raggiungiamo il luna park con una breve passeggiata. Per noi bambini è un luogo di giochi e fantasie, ma per un gruppo di famiglie costituisce il lavoro: gestori delle giostre, montatori, tecnici, nel parco di Bologna sono più di 200. Quello del giostraio è un lavoro antico, diverso dalle attività in smart working di oggi, è un lavoro itinerante ed all’aria aperta. E c’è una cosa che ci tocca molto da vicino: i bambini dello Spettacolo Viaggiante Lunapark frequentano la nostra scuola. Arrivano con le loro case viaggianti in due diversi periodi dell’anno e si fermano al Parco Nord, negli spazi affittati dal Comune. Durante quest’anno scolastico, si sono iscritti temporaneamente alle nostre classi 10 alunni, l’anno passato erano 15 e quello prima ancora un numero maggiore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le luci del luna park arrivano in aula. I figli dei giostrai nella nostra scuola Notizie correlate Luna park di Muggiò, via ai lavori per liberare l’area: giostrai pronti a entrare da venerdìSi sblocca la situazione alla piazza d’Armi di Muggiò, dove nei prossimi giorni inizierà la rimozione dei detriti che ancora occupano parte dell’area... Giostrai furbetti e vigile che ottiene bustarelle fino a 800 euro: chiusa l’inchiesta sulla corruzione per i luna park a Torino (28 indagati)Avrebbe ottenuto bustarelle fino a 800 euro l’una, in cambio di false certificazioni per le giostre dei luna park non solo piemontesi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le luci del luna park arrivano in aula. I figli dei giostrai nella nostra scuola; Il 15 maggio torna il Luna Park a Biella; Tra la piazza e la carovana: la vita dietro le giostre del Luna Park della Schiranna; Tra adrenalina e solidarietà, tornano le giostre per le celebrazioni di San Secondo. Meditazione sotto la luna pienaTra le luci delle candele sparse e della luna piena, nel campo del centerwithoutcentre si terrà una meditazione guidata, per permetterci un momento di silenzio e riconnessione con noi stessi. Perchè d ... veronasera.it Torna il Luna Park a Bari: fino al 9 novembre le luci del divertimento in via NapoliOggi, 10 ottobre, il Luna Park riapre i battenti a Bari dopo trent’anni di assenza, portando con sé oltre 40 attrazioni per grandi e piccoli. L’area scelta è quella di via Napoli, accanto alla pineta ... lagazzettadelmezzogiorno.it Quattro imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition si starebbero preparando a una possibile intercettazione. L’allarme è stato diffuso dalla stessa organizzazione, che riferisce come a bordo siano state avvistate navi sospette e luci bianche alle spalle dell - facebook.com facebook Luci sul torneo. A Roma gli Internazionali BNL d’Italia escono dal Foro Italico e si espandono nel centro: fino al 10 maggio la Fontana di Trevi diventa un palcoscenico serale con videoproiezioni ispirate al grande tennis. Il progetto unisce sport, cultura e promo x.com