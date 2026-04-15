Giostrai furbetti e vigile che ottiene bustarelle fino a 800 euro | chiusa l’inchiesta sulla corruzione per i luna park a Torino 28 indagati

Un vigile urbano di Torino è stato coinvolto in un’indagine sulla corruzione legata ai luna park, con sequestri di denaro che arrivano fino a 800 euro per ogni bustarella. L’inchiesta si è concentrata su 28 persone, tra cui gestori di giostre e altri operatori, che avrebbero pagato tangenti per ottenere false certificazioni che permettevano loro di operare senza rispettare le normative. La procura ha deciso di chiudere il procedimento.

Avrebbe ottenuto bustarelle fino a 800 euro l’una, in cambio di false certificazioni per le giostre dei luna park non solo piemontesi. La procura di Torino, nei giorni scorsi, ha chiuso le indagini sul comandante della polizia municipale di La Cassa Claudio Asioli, finito ai domiciliari.🔗 Leggi su Torinotoday.it Luna park di Muggiò, via ai lavori per liberare l’area: giostrai pronti a entrare da venerdìSi sblocca la situazione alla piazza d’Armi di Muggiò, dove nei prossimi giorni inizierà la rimozione dei detriti che ancora occupano parte dell’area... Clan Buccarella, inchiesta sulla Scu del boss di Tuturano chiusa dopo tre blitz: 20 indagatiDopo tre blitz, 20 gli indagati a chiusura dell’inchiesta sul ritorno in campo a 66 anni di Salvatore Buccarella, braccio destro del fondatore della...