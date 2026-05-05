Le indagini su Alex Marangon la svolta | tutti i partecipanti avevano assunto ayahuasca

Le indagini sulla morte del 25enne coinvolgono una serie di persone che hanno partecipato a un evento in cui sono state assunte dosi di ayahuasca. Si è scoperto che tutti i presenti avevano consumato la stessa sostanza durante quella notte. Le autorità stanno esaminando le responsabilità di ciascun partecipante e le modalità con cui è avvenuto il consumo, per chiarire le dinamiche che hanno portato alla tragica perdita del giovane.

Ci sono precise responsabilità che hanno portato alla morte di Alex Marangon, il 25enne morto tra il 29 e 30 giugno 2024 dopo un rito sciamanico nell’abbazia Santa Bona a Vidor, il cui corpo è poi stato ritrovato sul greto del Piave a Vidor (Treviso) ma morto dopo una potenziale crisi psicotica con un ventaglio di ipotesi ancora aperte per quanto riguarda cosa è successo subito dopo. La perizia tossicologica. Dagli esami tossicologici risulta una realtà ben diversa da quanto raccontato dai partecipanti al “rito di purificazione” che avevano detto di aver assunto solamente qualche purga. Infatti, tutti i partecipanti avrebbero assunto una sostanza molto pericolosa chiamata ayahuasca e altri anche cocaina.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le indagini su Alex Marangon, la svolta: tutti i partecipanti avevano assunto ayahuasca Notizie correlate Alex Marangon: partecipanti quasi tutti positivi all'ayahuasca, in sette anche alla cocainaSedici persone che hanno acconsentito agli esami risultano essere positive all'ayahuasca. Alex Marangon, 16 partecipanti della festa in Abbazia positivi alla ayahuasca, 7 alla cocaina. Il risultato degli esami tossicologiciVIDOR (TREVISO) - L’uso di droghe e sostanze stupefacenti fa da sfondo fino a diventare un elemento sempre più decisivo del giallo della morte di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, svolta nelle indagini grazie alla perizia di gruppo: tutti gli ospiti dell'abbazia positivi all'ayahuasca; Alex Marangon: partecipanti quasi tutti positivi all'ayahuasca, in sette anche alla cocaina; Alex Marangon, 16 partecipanti della festa in Abbazia positivi alla ayahuasca, 7 alla cocaina. Il risultato degli esami tossicologici; Treviso Calcio in serie C, la promozione tra complimenti degli ex calciatori e cori dei tifosi nelle vie della città VIDEO. Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini: ayahuasca e cocaina per i partecipanti x.com I edizione del Premio “Alex Marangon” dedicato alla “Libertà in ogni sua forma”. Ringraziamo tutti coloro che hanno inviato le loro opere, ricordando a chiunque fosse interessato, che la scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il 30 maggio. Amiche ed - facebook.com facebook