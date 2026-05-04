Alex Marangon | partecipanti quasi tutti positivi all' ayahuasca in sette anche alla cocaina

Diciassette persone hanno dato il consenso agli esami tossicologici, di cui sedici sono risultate positive all’ayahuasca. Tra queste, sette sono risultate anche positive al consumo di cocaina. I test sono stati effettuati in un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Nessuna delle persone coinvolte ha ancora fornito dichiarazioni ufficiali sui risultati o sui comportamenti che li hanno portati a sottoporsi ai controlli.

Sedici persone che hanno acconsentito agli esami risultano essere positive all'ayahuasca. Sette lo sono anche al consumo di cocaina. Sono questo i risultati della perizia compiuta da Riccardo Addobbati, specialista in tossicologia, sui capelli di diciassette partecipanti al "rito" che si è svolto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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