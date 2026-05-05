Alex Marangon 16 partecipanti della festa in Abbazia positivi alla ayahuasca 7 alla cocaina Il risultato degli esami tossicologici

A Vidor, in provincia di Treviso, sono stati resi noti i risultati degli esami tossicologici relativi a un incidente avvenuto durante una festa in un'abbazia. Tra i 16 partecipanti risultati positivi, 7 avevano assunto cocaina, mentre altri 16 avevano consumato ayahuasca. Le analisi sono state effettuate per chiarire eventuali implicazioni delle sostanze nell'evento e nel decesso di un giovane barista di 25 anni.

VIDOR (TREVISO) - L’uso di droghe e sostanze stupefacenti fa da sfondo fino a diventare un elemento sempre più decisivo del giallo della morte di Alex Marangon, il barista 25enne di Marcon, in provincia di Venezia, trovato cadavere il 2 luglio 2024 nel Piave a Vidor (Treviso) dopo due giorni di ricerche. La conferma arriva dagli esiti degli esami tossicologici dei capelli dei 17 partecipanti alla Festa del Sol de Putamayo del 29-30 giugno all’abbazia di Vidor (Treviso), dov’era presente anche Alex, trovato poi morto nelle vicinanze due giorni dopo. Gli esami hanno confermato che tutti i presenti, a parte uno, avevano assunto sostanze psicoattive utilizzateper la preparazione l’ayahuasca, la droga degli sciamani.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Alex Marangon, 16 partecipanti della festa in Abbazia positivi alla ayahuasca, 7 alla cocaina. Il risultato degli esami tossicologici Notizie correlate Alex Marangon: partecipanti quasi tutti positivi all'ayahuasca, in sette anche alla cocainaSedici persone che hanno acconsentito agli esami risultano essere positive all'ayahuasca. Il legale della famiglia Marangon: «Vittoria della nostra linea, lo dovevamo ad Alex»«È una vittoria della nostra linea difensiva: siamo noi ad aver insistito con la Procura per l’esame del capello sui partecipanti e i risultati ci... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Morte di Alex Marangon, dalla perizia la verità sulle droghe; Alex Marangon: partecipanti quasi tutti positivi all'ayahuasca, in sette anche alla cocaina; Susanna Recchia scomparsa con la figlia di 3 anni: si è allontanata da casa sulla sua Volkswagen Tiguan. Ricerche in corso per trovare... Alex Marangon, 16 partecipanti della festa in Abbazia positivi alla ayahuasca, 7 alla cocaina. Il risultato degli esami tossicologiciVIDOR (TREVISO) - L’uso di droghe e sostanze stupefacenti fa da sfondo fino a diventare un elemento sempre più decisivo del giallo della morte di Alex Marangon, il barista 25enne ... ilgazzettino.it VIDOR | CASO ALEX MARANGON, QUASI TUTTI I PARTECIPANTI AL RITO, POSITIVI ALL’AYAHUASCAAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it If you are happen to be in Gorizia end of May ... join us for our panel at Festival èStoria ... there will be simultaneous translation available (English, Slovene, Italian) - thank you so much Alexander Marangon for the invitation and to put together the panel with Iva - facebook.com facebook