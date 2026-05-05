Alex Marangon 16 partecipanti della festa in Abbazia positivi alla ayahuasca 7 alla cocaina Il risultato degli esami tossicologici

Da ilgazzettino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vidor, in provincia di Treviso, sono stati resi noti i risultati degli esami tossicologici relativi a un incidente avvenuto durante una festa in un'abbazia. Tra i 16 partecipanti risultati positivi, 7 avevano assunto cocaina, mentre altri 16 avevano consumato ayahuasca. Le analisi sono state effettuate per chiarire eventuali implicazioni delle sostanze nell'evento e nel decesso di un giovane barista di 25 anni.

VIDOR (TREVISO) - L’uso di droghe e sostanze stupefacenti fa da sfondo fino a diventare un elemento sempre più decisivo del giallo della morte di Alex Marangon, il barista 25enne di Marcon, in provincia di Venezia, trovato cadavere il 2 luglio 2024 nel Piave a Vidor (Treviso) dopo due giorni di ricerche. La conferma arriva dagli esiti degli esami tossicologici dei capelli dei 17 partecipanti alla Festa del Sol de Putamayo del 29-30 giugno all’abbazia di Vidor (Treviso), dov’era presente anche Alex, trovato poi morto nelle vicinanze due giorni dopo. Gli esami hanno confermato che tutti i presenti, a parte uno, avevano assunto sostanze psicoattive utilizzateper la preparazione l’ayahuasca, la droga degli sciamani.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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