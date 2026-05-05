Stasera su Italia 1 alle 21:20 va in onda una nuova puntata di Le Iene Inside, condotta da Matteo Viviani. La trasmissione si concentra sul tema della guerra, con anticipazioni che pongono domande sul senso di abituarsi a situazioni di conflitto. La puntata del 5 maggio 2026 affronta questioni legate alla guerra e alle sue implicazioni, attirando l'attenzione del pubblico per i temi trattati e per l'approccio diretto.

“Ci si può abituare alla guerra?” — anticipazioni della puntata del 5 maggio 2026. Stasera, martedì 5 maggio 2026, alle 21:20 su Italia 1, torna Le Iene presentano: Inside con una puntata che difficilmente passerà inosservata. Il titolo è già una domanda che brucia: Ci si può abituare alla guerra? A condurre lo speciale è Matteo Viviani, uno dei volti più riconoscibili del programma, mentre la scrittura porta la firma di Nicola Remisceg. Il format è ideato da Davide Parenti. Il tema scelto per questa puntata è tanto scomodo quanto urgente: la guerra, i conflitti armati che nel 2026 non sono più emergenza ma scenario quotidiano. Indice. “Ci si può abituare alla guerra?” — anticipazioni della puntata del 5 maggio 2026.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Le Iene Inside stasera su Italia 1: la guerra entra in prima serata con Matteo Viviani

Notizie correlate

Le Iene Inside stasera su Italia 1: guerra globale e 56 conflitti nel mondoLo speciale di Le Iene presentano: Inside analizza la diffusione dei conflitti nel mondo: 56 guerre attive nel 2026 e un approfondimento su come la...

Le Iene presentano Inside stasera su Italia 1, la strage di Elba: "Colpevoli davvero?"Le nuove testimonianze raccolte dall'inviato del programma di Davide Parenti ridisegnano la timeline della strage: Olindo e Rosa sarebbero stati in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Le Iene presentano Inside, stasera in tv Droghe e nuove droghe: le anticipazioni; Stasera in tv, le anticipazioni di Le Iene Inside e quella domanda che fa paura: ci si può abituare alla guerra?; Le Iene Inside stasera su Italia 1: le nuove droghe e i rischi del Fentanyl; Le Iene presentano: Inside.

Le Iene Inside stasera su Italia 1: i servizi del 5 maggio: è guerraOggi, martedì 5 maggio, in prima serata su Italia 1, Le Iene presentano: Inside dedica uno speciale alla puntata Droghe e nuove droghe. Un approfondimento che va oltre i titoli e i luoghi comuni per ... radiomusik.it

Le Iene Inside stasera su Italia 1: guerra globale e 56 conflitti nel mondoLo speciale di Le Iene Inside analizza la diffusione dei conflitti nel mondo: 56 guerre attive nel 2026 e un approfondimento su come la guerra sia diventata parte della quotidianità globale. movieplayer.it

Stasera, martedì 5 maggio, in prima serata su Italia1, torna “Le Iene presentano: Inside”. Con Matteo Viviani e Nicola Remisceg parleremo di guerra a tutto tondo, tra conflitti sempre più diffusi e un mondo in cui è sempre più difficile considerarla qualcosa di lon x.com

Stasera, martedì 5 maggio, in prima serata su Italia1, torna “Le Iene presentano: Inside”. Con Matteo Viviani e Nicola Remisceg parleremo di guerra a tutto tondo, tra conflitti sempre più diffusi e un mondo in cui è sempre più difficile considerarla qualcosa di lon - facebook.com facebook