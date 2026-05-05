Stasera su Italia 1 va in onda uno speciale di Le Iene intitolato Inside, dedicato alla diffusione dei conflitti nel mondo. Il programma segnala che nel 2026 ci sono 56 guerre attive in diverse regioni del pianeta e approfondisce come la presenza di conflitti armati sia diventata una realtà quotidiana per molte comunità. La puntata si concentra sui dettagli di questa situazione complessa e diffusa.

Lo speciale di Le Iene presentano: Inside analizza la diffusione dei conflitti nel mondo: 56 guerre attive nel 2026 e un approfondimento su come la guerra sia diventata parte della quotidianità globale. Questa sera, martedì 5 maggio, torna in prima serata su Italia 1 l'appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off di approfondimento del celebre programma televisivo Le Iene. La puntata andrà in onda alle 21:20 con un nuovo speciale firmato da Davide Parenti e pensato per affrontare temi di forte impatto sociale. Le Iene Inside si conferma così un format dedicato all'inchiesta e all'analisi, capace di spingersi oltre la cronaca per raccontare le grandi questioni del presente.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le Iene Inside stasera su Italia 1: guerra globale e 56 conflitti nel mondo

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