Le Iene presentano Inside stasera su Italia 1 la strage di Elba | Colpevoli davvero?

Stasera su Italia 1, Le Iene trasmettono un nuovo episodio di Inside dedicato alla strage di Elba. L'inviato del programma, Davide Parenti, ha raccolto testimonianze che modificano la sequenza dei fatti conosciuti. Secondo le dichiarazioni, i sospettati Olindo e Rosa si trovavano in via Diaz in un orario che contrasta con le accuse rivolte loro. La puntata approfondisce questi nuovi elementi e le loro implicazioni.

Le nuove testimonianze raccolte dall'inviato del programma di Davide Parenti ridisegnano la timeline della strage: Olindo e Rosa sarebbero stati in via Diaz in un orario incompatibile con l'accusa. Questa sera, martedì 7 aprile, torna in prima serata su Italia 1 il nuovo appuntamento con Le Iene Inside, lo spin-off di approfondimento del celebre Le Iene. La puntata, dal titolo "Colpevoli davvero?", andrà in onda alle 21:20 ed è condotta da Max Andreetta, con la firma di Francesco Priano. Il tema della puntata: quando la verità processuale non coincide con quella reale: La Strage di Erba L'inchiesta di questa sera affronta un tema cruciale: come si possa essere considerati colpevoli agli occhi della legge, anche quando emergono elementi che mettono in dubbio la verità processuale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Stasera, in prima serata su Italia1, a “Le Iene presentano: Inside” torniamo su alcuni casi che continuano a far discutere. Con @AndreettaMax e @gonzogiornalism analizzeremo nuove testimonianze e ricostruzioni per capire come si diventa davvero colpevoli x.com

Stasera, in prima serata su Italia1, a “Le Iene presentano: Inside” torniamo su alcuni casi che continuano a far discutere. Con Max Andreetta e Francesco Priano analizzeremo nuove testimonianze e ricostruzioni per capire come si diventa davvero colpevoli ag - facebook.com facebook