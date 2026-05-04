Domani sera su Italia 1 va in onda un nuovo episodio di “Le Iene presentano: Inside”, lo spin-off ideato da Davide Parenti. La trasmissione si concentra su 56 conflitti attivi nel mondo e sui video falsi generati dall’intelligenza artificiale. L’appuntamento andrà in onda in prima serata e approfondirà le questioni legate alla guerra e alle manipolazioni digitali.

Domani sera, martedì 5 maggio, Italia 1 propone in prime time un nuovo appuntamento con “Le Iene presentano: Inside”, lo spin-off ideato da Davide Parenti. Al timone dello speciale c’è Matteo Viviani, con la scrittura affidata a Nicola Remisceg, per una serata che non lascia spazio all’indifferenza. Il titolo scelto per questa puntata è già di per sé una provocazione: “Ci si può abituare alla guerra?”. Una domanda che suona quasi paradossale, eppure sempre più attuale in un momento storico in cui i conflitti armati occupano stabilmente le prime pagine, i social e le conversazioni quotidiane. Perché, per quanto si tenti di percepire la guerra come qualcosa di lontano e distante, i numeri raccontano una realtà ben diversa: all’inizio del 2026 nel mondo sono attivi 56 conflitti, distribuiti su cinque continenti.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Le Iene Inside: “Ci si può abituare alla guerra?” I 56 conflitti nel mondo e i falsi video dell’IA

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