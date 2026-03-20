A Poggibonsi, la carrozzeria Senesi ha organizzato lezioni di sicurezza stradale che includono sia sessioni teoriche che pratiche. Le dimostrazioni si sono svolte negli spazi dell'officina, coinvolgendo partecipanti di diverse età. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulla prevenzione e su comportamenti corretti alla guida. L'evento ha visto la partecipazione di cittadini e appassionati di motori.

Dimostrazioni di sicurezza stradale. A Poggibonsi la carrozzeria Senesi ha messo a disposizione nei giorni scorsi i propri spazi in via San Gimignano e alcuni dei suoi dipendenti per una lezione sia teorica che pratica dedicata a un corretto uso della strumentazione di bordo nell’ottica della prevenzione degli incidenti della strada. La sala riunioni e una delle superfici dedicate alla riparazione, sono dunque divenute ‘aule’ per lo speciale percorso didattico con la partecipazione di trenta periti assicurativi giunti in Valdelsa da diverse aree geografiche dell’Italia centrale. L’occasione, un appuntamento voluto dallo Snapis, Sindacato nazionale autonomo periti infortunistica stradale, sede a Roma, realtà molto attiva nel settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi e la sicurezza stradale. Lezioni sia teoriche che pratiche negli spazi della carrozzeria Senesi

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