Vi parlo da non sportiva da donna che ha una rotula che si stacca come le medaglie che vincete… Vedervi fa pensare che un mondo diverso sia possibile | la letterina di Littizzetto per le atlete delle Olimpiadi
Luciana Littizzetto ha scritto una lettera alle atlete delle Olimpiadi di Milano Cortina, ispirata dalla sua esperienza personale con una rotula che si stacca. La sua frase si riferisce alle difficoltà che affronta ogni giorno, anche solo per muoversi, e desidera incoraggiare le sportive a non arrendersi. Littizzetto sottolinea come lo sport possa rappresentare un esempio di forza e determinazione, anche per chi non si considera un’atleta professionista. La scrittrice spera in un futuro in cui le donne non dovranno più dimostrare il doppio per essere rispettate.
Una lunga letterina nella quale Luciana Littizzetto si rivolge alle atlete delle Olimpiadi di Milano Cortina per sperare con loro che arriverà un giorno in cui per le donne non sarà più necessario “essere brave il doppio”. È l’omaggio che l’attrice e comica ha voluto fare alle atlete dal salotto di Che tempo che fa, in onda sul Nove. “Vi parlo da non sportiva, da donna che ha una rotula che si stacca come le medaglie che vincete, che pratica un’unica disciplina olimpionica, la salita sulla scrivania, e che considera discesa libera scendere le scale senza ascensore – dice – Una che osserva le vostre imprese come un aborigeno guarderebbe una Tesla o Del Vecchio una telecamera, ammirato e senza la più pallida idea di come funzioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Vedervi fa pensare che un mondo diverso da possibile, magari un giorno non ci servirà più essere brave il doppio”: la letterina di Littizzetto per le atlete delle Olimpiadi
Luciana Littizzetto ha scritto una lettera alle atlete delle Olimpiadi di Milano Cortina, motivata dalla convinzione che i progressi nel mondo dello sport femminile possano cambiare le cose.
Che Tempo Che Fa, la letterina di Luciana Littizzetto alle atlete olimpioniche: "Volevo solo dirvi brave"
Luciana Littizzetto ha scritto una lettera alle atlete olimpioniche di Milano-Cortina 2026, dopo aver visto le loro performance durante le Olimpiadi invernali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
