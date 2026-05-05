Durante il Met Gala, molte celebrità hanno catturato l’attenzione con i loro look e le pose sul red carpet. Tra gli ospiti più attesi si sono viste star di musica, moda e spettacolo, tutte vestite con abiti ricercati e dettagli curati. Le foto dell’evento mostrano outfit eleganti, scelte di stile audaci e momenti condivisi con fotografi e fan. L’evento rappresenta un momento di grande visibilità per le personalità che vi partecipano.

Lunedì si è svolto a New York il Met Gala, l’evento mondano più importante e scenografico del mondo della moda. È una cena di raccolta fondi per il Costume Institute, il dipartimento del Metropolitan Museum of Art di New York dedicato alla moda, che si tiene ogni anno il primo lunedì di maggio e a cui partecipano modelle, attrici e varie celebrità del momento, invitate da Anna Wintour, che lo organizza dal 1999. La serata, come da tradizione, è avvenuta in concomitanza con l’inaugurazione della mostra annuale del Costume Institute che quest’anno s’intitola “Costume Art” e di una nuova zona del museo, le gallerie Condé M. Nast Galleries. Il tema del Met Gala segue sempre l’argomento della mostra e gli ospiti sono invitati a prenderne spunto per il proprio abbigliamento: quest’anno era “Fashion Is Art (la moda è arte)”.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto del Met Gala

We made a Dress for the MET GALA!!!!

Notizie correlate

In attesa del Met Gala: le onde da sirena di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look delle star al party pre-MetDalle mermaid waves di Vittoria Ceretti al liscio ondulato di Georgina Rodriguez passando per le ciglia effetto ventaglio di Laura Harrier e...

Met Gala 2026, Madonna incanta con l’abito-veliero: il significato (e il riferimento nascosto) del look (FOTO e VIDEO)Madonna si è presentata sul red carpet del Met Gala 2026 con un abito perfettamente coerente con il tema dell’evento – che quest’anno è “Art is...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il Met Gala 2026 è un capolavoro: tutti i look delle star sul tappeto rosso; Met Gala 2026, le pagelle ai look sul red carpet, da Katy Perry a Heidi Klum. FOTO; Tutti i look del Met Gala 2026, le foto di tutte le celeb presenti; Met Gala 2026: dove vedere la diretta e chi seguire per scoprire i retroscena dei look.

Tutti i look del Met Gala 2026, le foto di tutte le celeb presentiIl primo lunedì di maggio tutte le strade portano al Met Gala 2026. Nella serata del 4 maggio, infatti, star della moda, della musica e celeb internazionali si sono riunite come di consueto al Metropo ... elle.com

Met Gala 2026, i migliori beauty look dell’evento più glamour della modaNicole come la Venere del Botticelli, Gigi Hadid come una musa del Canova. La bellezza prende spunto dall'arte ... iodonna.it

La star mascherata sul red carpet del Met Gala non poteva che essere lei - facebook.com facebook

Met Gala, voti ai look: Wintour paradisea o cocorita (6,5), Lauren Bezos volenterosa (6), Kidman senza tempo (8) x.com